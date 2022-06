Nuoto: Grande stagione per gli esordienti Aosta Nuoto

Una due giorni di gare emozionanti in cui i piccoli atleti di coach Mattia Castiglioni hanno potuto raccogliere i frutti di una stagione di allenamenti con netti miglioramenti cronometrici.

Per le Esordienti anno 2013, bene Clio Di Donato che nuota suoi tempi migliori sia nei 50 m stile libero sia nei 50 m farfalla; anche Annamaria Fazari nei 50 m stile libero e Arianna Musso nei 50 m stile libero e nei 50 m rana chiudono la stagione facendo scendere il crono sotto i precedenti propri tempi. Per l’anno 2012, Giorgia Albace segna il proprio best sia nei 50 sia nei 100 m stile libero, lo stesso dicasi per Greta Vicentini per i 50 m stile libero e per i 50 m farfalla.

Tra i maschi, gli Esordienti secondo anno (2011), da segnalare il buon 23esimo piazzamento di David Tomas nei 50 m rana; Yari Nazario Rossan nuota bene sia i 100 m stile libero sia i 50 m dorso. Anche gli Esordienti B primo anno (2012) possono ritenersi soddisfatti per i propri miglioramenti: Davide Carere nei 50 e 100 m stile libero oltre che nei 50 m farfalla, Thomas Arghittu nei 50 e 100 m rana e nei 50 m stile libero, Andrea Merighi nei 50 m farfalla e Diego Girasole nei 50 m stile libero.

L’inesperienza ha penalizzato le ragazze che purtroppo sono state squalificate nella staffetta 4X50 m stile libero per un cambio anticipato, mentre Tomas, Rossan, Arghittu e Carere chiudono la staffetta in 2.58.10.

Prossimo appuntamento per l’Aosta Nuoto la II Tappa della Coppa Parigi summer edition in vasca lunga dal 17 al 19 giugno 2022.