Mountain Bike sempre più protagonista nello scorso fine settimana, dove a Ceresole Reale si è svolta la 7a Prova dell’Xc Piemonte Cup.

Nel torinese successo per il valdostano Fabio Bassignana, tesserato Trinx Factory Team, che sbanca la categoria Juniores. Chiude in 10a posizione Andrea Carbone tesserato per la Cicli Lucchini.

Nella categoria M6 vittoria di Corrado Cottin della Cicli Benato.