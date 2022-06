Filippo Agostinacchio in azione

La Coppa del Mondo Xci under 23 è sbarcata a Leogang, in Austria, dove si sono riscontrati dei buoni risultati.

A brillare è il valdostano Filippo Agostinacchio, tesserato Trinx Factory Team, che chiude la tappa al 50° posto, terzo tra gli italiani in gara. Una bella soddisfazione per questo ciclista della VDA sempre più in crescita.

In campo femminile, 34a posizione per Giulia Challancin, portacolori del Scott Racing Team.