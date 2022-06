Ciclismo: Alain Saletto e Giulia Soffiati in evidenza a "LaMontBlanc" di Courmayeur

L'edizione targato 2022 de LaMontBlanc, GranFondo sulle strade dell'Alta Valle d’Aosta a Courmayeur, che ha visto 700 concorrenti sfidarsi su due tracciati.

Nel percorso lungo, vittoria di Mattia Gaffuri, con Alain Seletto 8° posto e primo di categoria, 11° Wladirimi Cuaz (terzo di categoria), mentre in campo femminile, 3a posizione per Giulia Soffiati. Ottimi piazzamenti nelle varie categorie anche per Nadir Maguet e Diego Marana.

Nella GranFondo (109 km e 3210 metri di dislivello) sul gradino alto del podio si accomoda Mattia Gaffuri (Swatt club; 3h 29’35”). Ottavo assoluto, primo nei Veterani 2, Alain Seletto (Ciclistica Ospedaletti; 3h 36’57”); 11° Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 3h 38’27”; 3° Senior 1); 17° Alessandro Barra (Panaché; 4° Senior 1); 25° Federico Agostino (Cicli Benato; 3h 51’24”; 2° Veterani 2); 32° Yuri Droz (De Rosa Santini; 3h 59’47”; 4° Veterani 1); 42° Alessio Lucia (Panaché; 4h 01’46”; 4° Senior 2); 57° Paolo Buschino (Cicli Lucchini; 4h 10’14”; 18° Junior); 62° Denis Donzel (Vc Courmayeur MB; 4h 11’39”; 19° Junior); 65° Matteo Gottardelli (Panaché; 4h 11’47”; 20° Junior); 76° Roger Baldon (Cicli Benato; 4h 16’19”; 11° Senior 2): 57° Diego Marana (Cicli Benato; 4h 19’20”; 1° SuperGentlemen A).

Nel percorso corto (di 88 km e 2030 metri di dislivello) a imporsi è Filippo Ghiron (DottaBike; 2h 32’23”). Quinta posizione assoluta e 2° Junior, per Nadir Maguet (InBike; 2h 34’14”); 27° Thierry Montrosset (InBike; 2h 40’43”; 9° Junior); 51° Christian Vallet (Gs Aquile; 2h 47’22”; 12° Senior 2); 61° Fabio Ferrod (Cicli Lucchini; 2h 48’26”; 19° Junior); 86° Yannick Verraz (Cicli Lucchini; 2h 53’28”; 23° Junior); 86°, 3° della competizione femminile, Giulia Soffiati (Swatt club; 2h 55’36”); 103° Andrea Roncarolo (InBike; 2h 56’21”; 24° Senior 1).