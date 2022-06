Al Gs Lupi Valle d’Aosta la tappa d’esordio del GP Giovanissimi a Sarre

Esordio stagionale del Grand Prix Giovanissimi, oggi, a Sarre, gara riservata ai bimbi dai 7 ai 12 anni, che ha visto la partecipazione di 200 concorrenti, in rappresenta di undici sodalizi. A chiudere la mattinata, la classica promozionale dei G Zero, con madrina e apripista d’eccezione Gaia Tormena. Nella classifica per società, vittoria del sodalizio organizzatore, il Gs Lupi Valle d’Aosta, che ha preceduto l’Orange Bike Team e il Vc Courmayeur MB.

Nei G1, in campo femminile, tripletta dell’Orange Bike Team, grazie a Celine Pellissier, Alysia Perrin e Elodie Brunet. Nei maschietti, fa doppietta il Gs Lupi, con Solei Bianquin e Federico Catona, con terza posizione di Niccolò Fianco (Orange Bike Team).

Nei G2, successo di Marta Giannelli (Gs Lupi), a precedere la coppia del Vc Courmayeur MB, Lisianne Diotri e Alys Torgneur. In campo maschile, a imporsi è Julien Marchi (Orange Bike Team), davanti all’alessandrino Alessandro Callegari e a Kilian Vittone (Cicli Lucchini); quarto, terzo dei valdostani, Lorenzo Andreo (Gs Lupi).

Nei G3, vittoria di Amélie Berlier (Cicli Lucchini), seguita da Linda Prot (Vc Courmayeur MB) e da Maelie Diemoz (Cicli Benato). Al maschile, successo di Gabriele Pession (Orange Bike Team), a precedere il canavesano Umberto Paglia e Martino Domatti (Cs Lys); quarto, terzo valdostano, Filippo Grosso (Orange Bike Team).

Nei G4, gradino alto del podio a Aurora Lecca (Gs Lupi), davanti a Giulia Renzulli (Cs Lys) e all’alessandrina Giada Ruzzi; quarta, sul podio dei valdostani, Maelys Cortese (Orange Bike Team). Primo e terzo gradino del podio al Gs Lupi Valle d’Aosta, grazie a Nathan Evolandro e Ilan Bianquin, con piazza d’onore a Mattia Milanaccio (Cs Lys).

Nei G5, a imporsi è Anna Lini (Orange Bike Team), davanti a Elena Albertazzi (Vtt Arnad) e alla compagna di sodalizio Amélie Cerise (Orange Bike Team). In campo maschile, vittoria di Federico Bruzzo (Gs Lupi Valle d’Aosta), che ha preceduto Learco Hervé Collé (Cs Lys) e Gabriele Talarico (Gs Godioz).

Nei G6, nella gara femminile, successo di Nicole Vevey (Vc Courmayeur), che precede Martina Bosonin (Vtt Arnad) e Matilde Anselmi (Orange Bike Team). Al maschile, doppietta Orange Bike Team con Enea Bortolotti Barrel e Michel Careri, con terza posizione a Raphael Tremblan (Vc Courmayeur MB).