Ciclismo: Ultimo fine settimana di giugno La Thuile apre stagione Bike World

La stagione estiva parte ufficialmente il 25 e 26 Giugno con la quarta edizione a La Thuile di una competizione mtb di altissimo livello, la tappa conclusiva del circuito Internazionali d’Italia Series 2022 e la UCI Junior Series. Quest’anno la gara valdostana sale di livello e diventa una HC (Hors Categorie), più prestigiosa, più ambita, più importante nel calendario della UCI (Unione Ciclistica Internazionale). Questo si traduce in un parterre di atleti internazionali di assoluto prestigio alla ricerca di pesanti punti per il ranking mondiale.

Lo show per il pubblico è quindi assicurato ma non è l’unica novità della manifestazione.

Il programma del weekend, infatti, prevede anche una prima assoluta per La Thuile, la tappa unica del Campionato Italiano XCE ovvero il Cross Country Eliminator. Si tratta di una disciplina del Cross Country altamente spettacolare, che si differenzia dal Cross Country olimpico per il fatto che gli atleti si confrontano in piccole batterie ad eliminazione, lungo un tracciato corto ed esplosivo prevalentemente caratterizzato da sprint di pura potenza. Tra l’altro la Valle d’Aosta, proprio nella disciplina XCE, ha una Campionessa del Mondo da tifare, Gaia Tormena che sarà al via della gara con la maglia iridata!

Ecco nel dettaglio il programma del lungo weekend di gara.

VENERDI’ 24 GIUGNO 2022

11:00 14:00 Prova percorso solo cat. FEMMINILE

14:30 15:30 Prova Percorso CAMPIONATO ITALIANO XCE Giovanile e Master

14:00 17:00 Prova percorso solo cat. MASCHILE

16:00 Gara CAMPIONATO ITALIANO XCE Giovanile e Master

16:00 18:00 Prova percorso per tutte le cat. Agonistiche

SABATO 25 GIUGNO 2022

10:30 GARA UCI JUNIOR SERIES M segue premiazione

12:30 GARA OPEN W + UCI JUNIOR SERIES W segue premiazione

15:00 GARA OPEN M seguita da premiazione

17:00 Premiazioni INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES 2021

17:00 19:00 Prova percorso cat. ESORDIENTI/ALLIEVI

DOMENICA 26 GIUGNO 2022

10:00 Gara ESORDIENTI M

11:00 Gara FEMMINILE ES/AL

13:30 Gara ALLIEVI M

14:30 15:20 CAMPIONATO ITALIANO XCE 2022 AGONISTI

15:30 Gara CAMPIONATO ITALIANO XCE 2022 AGONISTI