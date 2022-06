Ciclismo: Gaia Tormena in versione ‘cannibale’ sbanca la tappa di Leuven

Nel primo pomeriggio, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) fa segnare il miglior tempo nella qualifica contro il cronometro, in 57”59. Stesso risultato nei quarti di finale, con la campionessa del mondo in carica che s’aggiudica la prima batteria, in 2’03”86, a precedere la coppia francese composta da Agathe Micol (a 1”31) e Margaux Borrelly (a 1”41). In semifinale, ancora prima Gaia Tormena (2’05”13), seguita dalla tedesca Marion Fromberger (a 1”06).

La finale – ancora sotto la pioggia e con il tracciato insidioso - è un autentico monologo di Gaia Tormena, al comando dal primo metro e prima con margine sotto lo striscione d’arrivo, in 1’58”21; alle sue spalle, a 4”01, la svedese Ella Holmegard e, a 12”35, l’olandese Didi de Vries; quarta, vittima di una caduta, Marion Fromberger. Conclusa l’Xc Eliminator, spazio allo Short-track Xcc, e ancora una vittoria di Gaia Tormena, che conclude i dieci giri in 10’58”94, a precedere, di 2”68 (vantaggio accumulato nell’ultimo giro) Marion Fromberger e, a 6251, la francese Coline Clauzure.

Con la vittoria odierna, Gaia Tormena passa al comando della classifica generale di Coppa del Mondo, con 145 punti, scavalcando la vincitrice della prima tappa, la brasiliana Marcela Lima Matos, ora a quota 97 e, terza, l’olandese Didi de Vries, con 93 punti. La prossima tappa di Coppa del Mondo, la terza, è in programma venerdì 17 giugno, dalle 16.35, a Falun (Svezia).