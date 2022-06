Ciclismo: Filippo Agostinacchio sul podio U23 a Pergine Valsugana

Nella categoria Open, successo dell’Under 23 Filippo Fontana (Carabinieri; 1h 33’28”), a precedere la coppia di Elite: Gioele Bertolini (Trinx Factory Team; 1h 35’43”) e Juri Zanotti (Bmc Mtb Racing; 1h 35’47”). Sesto assoluto, secondo U23, Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team; 1h 38’33”); 20° Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 49’50”; 12° U23).

Negli Juniores, successo di Tommaso Ferri (VallerBike; 1h 07’51”). In 13° posizione Gabriel Borre (1h 12’34”); 16° Alessio Cino (1h 14’31”); 29° Stefano Gerbaz (1h 18’31”), atleti tutti tesserati per il Cicli Lucchini. Strada Buon nono posto di Etienne Grimod (Pool Cantù 1999), ieri, nella cronometro della Fodd Valley riservata alla categoria Juniores, a Mezzano Superiore (Parma). Sul tracciato di 19 km, la vittoria è andata a Gabriele Bessega (Bustese Olonia).

Questa mattina, nuovo impegno per il valdostano, al via del Gran Premio Internazionale dell’Arno, a Carnago (Varese).

Etinne Grimod, martedì 7, sarà in raduno, a Montichiari (Brescia), con la nazionale azzurra di categoria, per un allenamento su Pista, in preparazione anche per i Campionati italiani, dove difenderà i colori della Valle d’Aosta, dal 14 al 16 giugno, rassegna in programma a Noto (Siracusa).

Strada Memorial Lorenzo Ganassini della categoria Allievi Donne, ieri, all’autodromo nazionale di Monza (Monza Brianza) vinto, in 1h 09’56” dopo 40,551 km percorsi alla media di 34,791 km/h, da Asia Sgaravato (Team Petrucci).

Fuga a due, a sei chilometri dall’arrivo, promossa da Chantal Cuaz (Cicli Fiorin), ricucita dal gruppo a poco dalla linea d’arrivo; la valdostana, nella folta volta, ha poi chiuso in 39° posizione.