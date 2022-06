Domenica 5 giugno la Giornata Nazionale dello Sport Brissogne e Gressan

La ricorrenza, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale, proprio nella prima domenica di giugno. Una grande festa all’insegna della promozione di tutte le discipline coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani.

Il coordinamento delle varie iniziative rientra sotto l’egida del CONI che, nell’ambito delle proprie competenze, in sinergia con le associazioni e gli organismi che operano sul territorio e grazie a un gioco di squadra con gli Enti locali, sviluppa programmi volti a valorizzare la funzione educativa e sociale del movimento.

Quest'anno la GNS è racchiusa nel claim “Ripartiamo con lo sport, dal nostro territorio al sogno olimpico”, sintesi efficace per declinare la volontà di ispirare – attraverso le attività proposte – una ripresa in grande stile fondata sulla forza aggregante insita nel significato autentico del nostro mondo, che trova il suo paradigma di riferimento nei Giochi Olimpici. Messaggio eloquente per sottolineare il valore del percorso che rende indivisibile lo sport, dall’attività giovanile a quella di vertice, un progetto di crescita all’insegna di una matrice unica.

I diversi eventi proposti, in presenza o virtuali, nel rispetto della sicurezza e delle linee guida per il contenimento del virus, saranno quindi da leggere anche come saluto ideale alla squadra azzurra in vista della missione estiva a cinque cerchi in Giappone.

Alcuni Comitati Regionali CONI proporranno inoltre webinar specifici e momenti di approfondimento con una qualificata platea di relatori, per approfondire il tema del giorno, con focus sulle chiavi di lettura destinate a favorire il rilancio con lo sguardo rivolto al futuro.

Nel segno dello sport come orgoglioso comune denominatore di una passione intramontabile.

"Il Comitato Regionale CONI Valle d’Aosta, con il patrocinio dall’Azienda USL della Valle d’Aosta - ha commentato Jean Dondeynaz, presidente del Coni VdA che ha presebntato le inzitiva locali - ha voluto fortemente tornare ad essere parte attiva di questa preziosapromozione allo sport e domenica 5 giugno 2022, per i giovani, ma attenta anche al coinvolgimento degli adulti, propone un’offerta articolata con due location e due momenti distinti".

Al mattino, a Brissogne, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso il Golfclub Aosta, sarà possibile provare le discipline sportive della canoa e del golf; il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00, la proposta si trasferirà presso l’area verde “Les Iles”di Gressan, dove saranno attivi diversi spazi con tante discipline da provare tra cui ciclismo, pallacanestro, nordic walking, yoga, break dance, esibizioni di canto e ballo, ginnastica ritmica e artistica, pesistica, atletica, arrampicata, tennis e padel, biathlon estivo, tennis tavolo, calcio e sport equestri.

"Si tratta - ha proseguito Dondeynaz - di una preziosa e importante giornata di sport per tornare a promuovere l’attività fisica ed i sani e corretti stili di vita, rafforzando il messaggio di quanto lo sportrisulti fondamentale per la ripartenza del Paese".

Per la manifestazione non è previsto un giorno di recupero e, in caso di maltempo l’appuntamento sarà annullato.

Programma GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

Domenica 5 giugno 2022 Mattina 10.00-13.00

Presso Golf Club Aosta a Brissogne Golf: pratica Canoa: prove

Pomeriggio 14.30-18.00 Presso Area Verde “Les Iles” di Gressan Ciclismo: percorso di destrezza con bike e bici senza pedali;

Pallacanestro: percorsi con tiro al canestro (2 o 3 canestri);

Libertas: prove di nordic walking e yoga;

Danza sportiva: esibizioni di break dance;Kriska Academy: esibizioni di canto e ballo;

Ginnastica: prove attrezzi ginnastica ritmica e artistica (clavette, cavallo, trave, palle, nastri);

Pesistica: prove ed esibizioni con bilancieri promozionali e kettelbell;

Atletica: percorso di giocomotricità;Arrampicata: percorso di equilibrio;

Calcio: percorso di abilità;

Tennis: prove di minitennis e padel (2 retine da minitennis);

Centro Sportivo Esercito: prove di biathlon con i fucili a laser e sci d'erba;

CONI: percorso Test di Efficienza Motoria;

Tennistavolo: prove di tennistavolo all'interno dello Chalet (2 tavoli da tennistavolo);

Sport Equestri: Battesimo della sella sui pony e prova di equitazione