“Audi FIS World Cup Matterhorn Cervino Speed Opening”: prosegue la marcia di avvicinamento alle gare

Continua il percorso di avvicinamento all’appuntamento con l'”Audi FIS World Cup Matterhorn Cervino Speed Opening”, in programma nell’autunno 2022 a Zermatt/Cervinia, dove si disputeranno quattro discese di Coppa del Mondo: le due maschili sabato 29 e domenica 30 ottobre, seguite da quelle femminili sabato 5 e domenica 6 novembre.

Tutte le informazioni relative alla manifestazione sono consultabili all’indirizzo www.speedopening.com, in questi giorni sono stati attivati anche i canali social, di seguito si possono scaricare i link, dove sarà possibile trovare ogni indicazione per i volontari che volessero contribuire alla buona riuscita dell’evento e per scoprire le ultime novità.