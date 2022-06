Ciclismo: Laurent Rigollet brilla al GP Panariagroup di Fiorano

Continua il grande momento di forma per il ciclista valdostano Laurent Rigollet, che nell'ultima settimana si è reso ancora protagonista.

Rigollet ha brillato in quel di Fiorano al GP Panariagroup, dove è riuscito ad ottenere un ottimo risultato raggiungendo la top ten della classifica finale.

Nella categoria Elite e Under 23, piazza d’onore di Francesco Di Felice (Gallina Ecotek) e terzo Federico Molini (Gs Matinti). A 1’33” dal vincitore, una cinquina di atleti, regolati per la quinta posizione da Andrea Colnaghi (Onec Team) e, in questo gruppetto, a conquistare l’ottavo posto, un brillante Laurent Rigollet (Hopplà – Petroli Firenze – Don Camillo).