Ciclismo: Emilie Bionaz sul podio nella prova del Campionato di società

Emilie Bionaz, al via nella gara riservata alle Allieve 2, si è piazzata terza a 4’38” da Valeria Terzi (Scuola MTB San Paolo) che ha vinto con 1’25” di vantaggio su Giada Martinoli (Ju Green). Bene anche Fabien Borre, sesto tra gli Esordienti 2 a 1’10” dalla vetta. Il successo è andato a Emanuele Savio (Bussolino) su Giacomo Castellan (Bike Movement) e Simone Pesenti (Speed Bike Rocks). Nella stessa categoria 47° Davide Savoia, con Erik Henriod ritirato.



Negli Esordienti 1 - successo di Riccardo Fasoli - 38° Matteo Abbate e 78° Christian Faita. Negli Allievi primo anno, dove si è registrato il successo di Ettore Fabbro, diciannovesima posizione per Alessandro Fantone, mentre è stato costretto al ritiro Mathieu Grimod; negli Allievi 2 (primo posto per Mattia Stenico), 24° Giuseppe Abbate e 29° Gilles Del Degan.



Intanto Gabriel Borre è stato di nuovo convocato in azzurro per partecipare alla prossima gara di UCI Junior Series che si svolgerà a La Thuile nel fine settimana del 25 e 26 giugno. Fabien Borre, Emilie Bionaz, Gilles Del Degan e Alessandro Fantone sono invece stati selezionati per la rappresentativa valdostana che parteciperà alla terza prova di Coppa Italia di Courmayeur (17 giugno).