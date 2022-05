Soirée Vertikal, Saravalle e Conti sbancano Valpelline

E' in continuo aumento il numero di partecipanti al circuito Soirée Vertikal. Ieri sera (mercoledì 25 maggio) ne La Montée des Mineurs, nuovo record di partenti. Superato il tetto dei 200 iscritti in un primo momento fissato dagli organizzatori; a Valpelline sfida e divertimento per 215 concorrenti di tutte le età.

Un’altra grande serata sui sentieri della Valle d’Aosta, segno che il circuito serale e infrasettimanale - ideato da Technosport - piace sempre più agli amanti del trail, del podismo e degli sport di fatica. Al via, ancora una volta, nomi di assoluto rilievo.

La gara femminile è stata vinta dalla milanese Fabiola Conti, grande protagonista di questo inizio di stagione. Ha chiuso in 15’36”, precedendo Lorella Charrance (15’48”) e Katia Perratone (16’37”). La prova maschile è andata ad Alessandro Saravalle che si è imposto in 12’14” al termine di una salita combattuta. Ha anticipato di 6 secondi Mathieu Brunod e di 8 Massimo Farcoz.

Quando manca una sola prova alla conclusione del circuito, Alessandro Saravalle e Lorella Charrance sono al comando della classifica generale riservata alla categoria 18-39 anni; Matteo Giglio e Lisa Borzani primeggiano tra gli over 40.

L’ultima gara sarà la Dreita di Ollomont (circa 2 chilometri, dislivello positivo di 370 metri). Si svolgerà sabato 2 luglio con partenza alle 18. Sono già più di cento gli atleti iscritti.