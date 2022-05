Nuoto: Grandi Corinne e Jacqury dell'Aosta Nuoto

Sabato si sono recati a Torino Corinne Désandré e Jacquy Péaquin: Corinne batte tutte le atlete iscritte nei 100 m delfino con un ottimo 1.14.90 e Jacquy prova per la prima volta i 200 m dorso fermando il crono sui 3.05.50. La Désandré ottiene ottimi risultati anche domenica: nei 100 m stile libero nuota in 1.06.70 e nei 200 m della stessa specialità ferma il crono sul 2.28.50. Decisamente interessante anche le prestazioni di Matteo Espositi che giunge secondo sia nei 100 m rana (1.21.90) sia nei 100 m stile libero (1.04.20); bene anche Davide Merighi con il terzo tempo nei 50 m stile (28.80) e in netto miglioramento nei 100 m stile libero (1.07.30).

Corinne Désandré e Jacquy Péaquin davanti al palazzo del Nuoto

Ottima anche Emma Morsetti nei 100 m rana (1.37.50), Matilde Camarda e Mélodie Fénoil nei 100 m stile libero (rispettivamente 1.23.90 e 1.24 netto).

Coach Noemi Iannaccone ha convocato anche Rachele Colosimo, Petra Favre, Aurora Furfaro, Alice Padalino, Sophie Recaldini, Giorgia Vicentini e Alexis Ghignone.

Prossimo appuntamento per l’Aosta Nuoto l’11 e 12 giugno 2022 per il Campionato Regionale Esordienti B. Nelle foto: Corinne Désandré e Jacquy Péaquin davanti al palazzo del Nuoto e da sx Alexis Ghignone, Jacquy Péaquin, Matteo Espositi e Davide Merighi.