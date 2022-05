Trail: Olivetti e Conti si prendono il Torgnon Pink Trail

Sono stati 224 i trailer che questa mattina si sono presentati alla partenza del Torgnon Pink Trail, disputato nel giorno in cui la Valle d’Aosta si è colorata di rosa per la quindicesima tappa del Giro d’Italia. La gara assoluta è stata vinta da Simone Olivetti che ha chiuso i 19 chilometri in 1 ora 57’47” precedendo di soli 28” Joel Janin; terzo gradino del podio per il francese Emmanuel Ranchin, al traguardo con 2’52” di ritardo dal vincitore.



Altra straordinaria gara per Fabiola Conti, la milanese che vive in Alto Adige e che non perde una manifestazione in Valle d’Aosta. Ha di nuovo dominato la prova femminile, vincendo in 2 ore 03’03” e conquistando il quarto posto assoluto a soli 5’16” da Simone Olivetti. Sul podio anche Martina Gioco (2 ore 24’55”) e Marcella Pont (2 ore 33’40”).



Alla conclusione del Tour Trail della Valle d’Aosta manca una sola prova. Si correrà sabato 6 agosto e sarà la White Peaks Skyrace di Valtournenche. Ora spazio al circuito Défi Vertical, con il Vertical Finestra di Cignana il 4 giugno e il Vertical Saint-Marcel il 18 giugno.