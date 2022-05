DA AOSTA LA PEDALATA AMATORIALE CON MAURIZIO FONDRIEST E PAOLO BETTINI

Prenderà il via da Aosta la pedalata amatoriale insieme ai fuoriclasse e storici testimonial di Banca Mediolanum: Maurizio Fondriest e Paolo Bettini.

Grazie all’organizzazione di Alessandro Caroleo, Family Banker® di Banca Mediolanum, il gruppo in Maglia Azzurra partirà insieme ai testimonial domenica 22 maggio alle ore 11:45 dal Family Banker Office di Aosta, in via Chambey 206, in direzione del traguardo di Cogne.



Il Giro d’Italia sarà anche l’occasione per aiutare le famiglie che vivono in difficoltà, in particolare quelle con minori affetti da patologie gravi o inguaribili, per cui solo il 5% può accedere alle cure palliative pediatriche necessarie. Per questo, Fondazione Mediolanum Onlus, ha deciso di impegnarsi insieme ad Associazione VIDAS, Fondazione ANT Italia Onlus, e LILT Associazione Provinciale Milano Monza Brianza APS con la raccolta fondi “Uno di famiglia” per offrire gratuitamente un servizio di reperibilità telefonica h24, assistenza medica e cure palliative domiciliari alle famiglie con minori affetti da malattie gravi o inguaribili. Con il contributo verranno aiutati 224 bambini gravemente malati, in tutta Italia, affinché possano affrontare la malattia con più serenità, nel calore della propria casa e vicino alla propria famiglia.