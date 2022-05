Sarà una domenica molto importante la prossima per il valdostano Patrick Blanc, portacolori dello Young Bikers Team Balmamion.

L'atleta è impegnato ad Alba in una gara in linea di 62 km, su un circuito di 13,3 km da ripetere tre volte. Etienne Grimod (Pool Cantù GB Junior Team) sarà al via, da venerdì a domenica.

La gara ciclistica è internazionale 2-1 UCI e valida per la SPIE International Juniors - Three Days of Axel.