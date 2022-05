Ciclismo: Alain Seletto e Giulia Soffiata brillano alla Gran Fondo di Vercelli

Buone prestazioni del gruppetto di valdostani al via, la scorsa domenica, alla Gran Fondo Mangia e Bevi in quel di Vercelli.

In campo maschile Alain Seletto realizza il terzo posto assoluto e primo di categoria, mentre Giulia Soffiata prima nella categoria femminile.

Nel percorso lungo 133 km e 1500 metri di dislivello tra le risaie del vercellese e le colline del Monferrato terzo posto assoluto, primo M4, per Alain Seletto (BiciSport Ospedaletti; 3h 29’22”; media 38,109 km/h), nella gara vinta da Matteo Crosa Lenz (Vigevano; 3h 29’22”36; 38,114 km/h) davanti a Andrea Gallo (Team Colpack Ballan; 3h 29’22”97). In 29° posizione Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 3h 35’33”; 5° M1); 56° Umberto Parente (Cicli Benato; 3h 42’46”; 14° Elite Master); 105° Edoardo Silvano (Gs Aquile; 3h 53’05”; 14° M4); 243° Diego Marana (Cicli Benato; 4h 37’00”; 20° M7).

Nel percorso corto 102 km, 800 metri di dislivello, a imporsi è Danilo Fissore (Pancalieri; 2h 30’52”; 40,563 km/h). Al 74° posto Andrea Roncarolo (Inbike; 2h 43’16”; 12° M1); 103°, prima W1, Giulia Soffiati (Swatt club; 2h 46’56”; 36,658 km/h); 138° Thierry Montrosset (Swatt club; 2h 49’02”; 28° Elmt); 181° Matteo Dupont (Inbike; 2h 56’14”; 24° M2).

MountainBike

Conclude con un ottimo settimo posto Mattia Agostinacchio (Xco Project; 54’34”), la terza tappa della Argovia Vittoria-Fischer Cup 2022, gara disputata domenica 15, a Capriasca (Canton Ticino; Svizzera). La vittoria è andata all’elvetico Nicolas Haller (50’50”), oro Under 15 agli Europei giovanili di Pila, lo scorso 3 luglio.

L’aostano era già stato protagonista, il 10 aprile, nella seconda prova del circuito svizzero, a Hochdorf, conquistando la sesta posizione, in 39’25”), nella gara vinta dallo zurighese Tobias Hofmann (39’02”).

Strada

Etienne Grimod (Pool Cantù GB Junior Team) sarà al via, da venerdì 20 a domenica 22 maggio, della SPIE International Juniors - Three Days of Axel gara ciclistica internazionale 2.1 UCI. Teatro della kermesse, gli scenari nella provincia olandese della Zelanda (due tappe in linea e una cronometro) e delle Ardenne fiamminghe, con conclusione per la quarta prova sui leggendari percorsi del Giro delle Fiandre.