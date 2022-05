Ciclismo: A Cogne tutto pronto per accogliere il Giro d'Ittalia

Tante sono le iniziative messe in campo dal locale Comitato di Tappa per vivere al meglio quello che sarà un weekend memorabile per Cogne e per l’intera Valle d’Aosta Ad aprire la giornata di sabato 21 maggio saranno le attività riservate ai più giovani, previste sulla piazza di Cogne a parre dalle ore 9 e 30.

A disposizione dei giovanissimi ci saranno, infatti, un muro di arrampicata, gesto dal Corpo degli Alpini che festeggia i 150 anni della sua fondazione, e una pista di pump track. Le stru5ure saranno a disposizione di chi vorrà cimentarsi so5o la supervisione e l’accompagnamento di maestri e tecnici specializza e saranno fruibili sia sabato che domenica.

Le due ruote saranno poi grandi protagoniste nel pomeriggio di sabato con Gioca Ciclismo, attività patrocinata dalla Federazione Ciclistica Italiana di avvicinamento al ciclismo, non agonistica e riservata a bambini e ragazzi. Sempre nel pomeriggio si proseguirà con la Pedala aspe7ando il Giro, pedalata non competitiva che partirà alle ore 17 dall’Atelier Boldrini di Pont Suaz.

Dopo un primo tratto ad andatura controllata, i partecipanti affronteranno un tratto cronometrato da Aymavilles a Cogne sullo stesso tratto conclusivo della tappa del Giro d’Italia del giorno successivo. Si potrà partecipare sia con biciclette muscolari che con biciclette a pedalata assistita e tutti i partecipanti riceveranno un ricco pacco gara contenente una maglia tecnica Otsosport, integratori, un buono pasto e un buono birra. Le iscrizioni si possono effe5uare sul sito www.irunning.it

In seguito alla pedalata (arrivo dei primi previsto intorno alle 18), sempre sulla Piazza di Cogne, si svolgerà un simpatico Quizzone a tema ciclistico riservato ai bambini e quindi le premiazioni. Dopo la cena riservata ai partecipanti alla pedalata, alle ore 21 sarà la volta del concerto degli Orage che, con la loro energia e la loro musica, daranno il via alla Notte Rosa. Buvet e, specialità gastronomiche locali e DJ Set accompagneranno le ultime ore di attesa di una vigilia indimenticabile.

Domenica 22 maggio, quindi, sarà la giornata clou con l’arrivo dell’attesissima quindicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Rivarolo Canavese e arrivo a Lillaz di Cogne. Dopo aver affrontato i Gran Premi della Montagna di Les Fleurs e di Verrogne, i corridori in lo5a per l’ambita Maglia Rosa affronteranno la scalata conclusiva verso Lillaz, dopo essere transitati sotto al Traguardo Volante con abbuoni di Cogne.

Sarà l’occasione per fare il tifo ai propri campioni preferiti e per vivere una giornata di sport indimenticabile. Si ricorda agli appassionati che vorranno raggiungere Cogne nella giornata di domenica che la SR 47 sarà aperta sino alle 13 e che per la ve5ure saranno predisposti parcheggi ad Epinel e a Valnontey.

Da qui si potrà usufruire di un servizio di navette intensificato dalle 9 alle 13 e dalle 19 alle 21 (una naveta ogni 20’). Servizio di navetta anche sulla tratta Aymavilles/Cogne, con partenza dal cimitero di Aymavilles e arrivo al cimitero di Cogne con cadenza tra le corse di circa un'ora (una naveta farà spola continua tra le località dalle 9 alle 13 e dalle 19 alle 21).

A contorno dell’evento e in attesa dell’arrivo della tappa ci si potrà calare nell’atmosfera del Giro visitando l’Open Village situato in Viale Cavagnet nei pressi del parcheggio del cimitero. Qui tra gli stand degli sponsor e partner della manifestazione ci saranno, oltre all’esposizione del Trofeo Senza Fine, giochi, intra5enimento e attività per tutti.

Sulla linea dell’arrivo di Lillaz, invece, oltre ad assistere all’arrivo della carovana pubblicitaria (previsto intorno alle 14 e 30), tra le 14 e le 15 sfileranno in una parata a due ruote i Maestri di Sci della Valle d’Aosta e i Tintamaro de Cogne allieteranno l’a5esa per l’arrivo della tappa con musiche e balli.

Sull’onda lunga del Giro d’Italia, però, la settimana delle due ruote di Cogne non si esaurirà con l’arrivo della Rivarolo – Cogne ma si continuerà anche domenica 29 maggio con la Gran Paradiso Bike, storica granfondo di mountain bike nazionale ormai alla sua ventiduesima edizione.

La manifestazione, appartenente al circuito Marathon Bike Cup Specialized, prevede un percorso di 50 chilometri con 1500 metri di dislivello e si dipana su sentieri e strade sterrate nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Sono previsti anche una Pedalata Ecologica (su un percorso di 20 chilometri) e una Pedalata Eno Gastronomica.

Sarà possibile partecipare anche con le E-Bike e le iscrizioni si possono effe5uare sul portale www.winningtime.it A fare da antipasto alla gara di domenica, nella serata di sabato 28 maggio, sarà proiettato il film Wonderful Losers, pluri premiato film – documentario del regista lituano Arunas Matelis dedicato alla figura dei gregari nel mondo del ciclismo professionistico.