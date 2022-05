Ciclismo: Positiva quando sfortunata prestazione di Kristian Blanc a San Mauro

Dopo la vittoria nella ‘Picchi di Cherasco’, nel cuneese, il primo Maggio, un’altra buona prestazione di Kristian Blanc, impegnato questo pomeriggio nel I Gran Premio Città di San Mauro Torinese (Torino), con una posizioni di prestigio negata soltanto da un guasto meccanico. Gara della categoria Allievi molto dura, di 62 km, con Kristian Blanc (Young Bikers Team Balmamion), che si stacca di mezzo minuto sulla prima salita; poi, però, è molto bravo a rientrare nel gruppo, e presentarsi in dirittura d’arrivo a giocarsi il podio in volata.

Soltanto la metà dei partenti transita sotto lo striscione d’arrivo, con lo sprint di gruppo regolato da Lorenzo Basso (Bordighera), al traguardo in 1h 30’, alla media di 41,333 km/h. Kristian Blanc è in buona posizione per la volata finale, ma proprio nel momento topico si abbassa la sella, precludendogli il buon piazzamento, concludendo comunque con una più che positiva 18° posizione.

Il valdostano sarà nuovamente impegnato, domenica 22 maggio, ad Alba (Cunea), in una gara in linea di 62 km, su un circuito di 13,3 km da ripetere tre volte.

Strada Terzo Trofeo Mini Assi su Strada, oggi, a Pieve Vergonte (Verbania), che ha visto sulla linea di partenza i Giovanissimi dell’Orange Bike Team, che ha vissuto in tutte le prove arrivi in volata; circuito di 1,2 km, da percorrere più volte in base alla categoria, reso maggiormente difficoltoso da uno strappetto. Nei G6, sfiora il podio ed è quarto Enea Bortolotti Barrel, con vittorie che è andata a Leonardo Previati (Orinese).

Nei G5, sucesso di Nicolò Casalicchio (Rostese). In 6° posizione Xavier Perrin; 10° Aimé Cuaz. Nei G3, gradino alto del podio di Federico Arcuri (Piossasco). Al 10° posto Filippo Grosso.