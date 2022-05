Ciclismo: Gabriel Borre protagonista in azzurro nella Coppa del Mondo in Repubblica Ceca

Gabriel Borre, protagonista in Repubblica Ceca alla Coppa del Mondo Juniores

Gabriel Borre continua a sorprendere con la maglia azzurra nella Coppa del Mondo under 23 e Uci Junior Series a Nove Mesto na Morave, in Repubblica Ceca.

L'atleta valdostano, portacolori della Cicli Lucchini nella categoria Juniores, chiude in 16esima posizione (1h.06'53") ed è secondo tra gli italiani al traguardo.

In campo femminile nella categoria Under 23, chiude il 66esima posizione Gaia Tormena, atleta della s Lupi Valle d'Aosta). Nella stessa categoria 83esimo posto per Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team) e 112esimo Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem).

Nella Mountain Bike, per la quinta prova del Grand Prix Centr Italia '4° Trofeo Bike Academy', in quel di Barga (Lucca) ottime prestazione per gli atleti del Gs Lupi Valle d'Aosta.

Negli Allievi primo anno, terzo gradino del podio di Thierry Philippot, nella gara vinta da Daniele Angelo Ronzoni (Borgonuovo) davanti a Ettore Fabbro (Jam’s Bike).

Nel femminile, successo di Elisa Ferri (Valdarnese); 10° posizione di Kristel Arcodia. Negli Esordienti secondo anno, buon quinto posto di Paolo Costa, nella gara vinta da Vincenzo Carosi (Race Mountain Folcarelli). Negli Esordienti primo anno, successo di Walter Vaglio (Tugliese); 27° Stefano Fontanelle.

Nella Promozionale G6, sempre per il Gs Lupi, 8° posto di Joel Philippot; 24° Nicolò Andreo; 25° Alessio Catona; 7° al femminile, Arlyn Sposito