Calcio: PGS VdA potenzia organico dirigenziale

Manolo Mischiatti nato a Biella (BI) il 26 settembre 1976, pratica il calcio fin da giovanissimo in diverse società calcistiche valdostane (Aymavilles, Saint-Vincent, S. Orso Gressan, Aymavilles-Gressan, Fenusma e Chambave).

Terminata l’attività agonistica si è impegnato nell’attività dirigenziale nell’ambito del calcio agonistico, come Presidente dell’ACFD Aosta le Violette dal 2009 al 2013, come dirigente e poi Presidente del Real Aosta GLV nel 2014, infine, come responsabile dell’area calcio della SSD Aosta 511 dal 2016 al 2022. Inoltre, ha praticato agonisticamente anche sci di fondo nello Sci Club Drink di Aymavilles.

"L’ingresso di Mischiatti nel Consiglio Direttivo del Comitato Regionale P.G.S. della Valle d’Aosta - spiega Filippo Filippella - consente di introdurre ulteriore esperienza e competenza nella promozione di attività sportive sul territorio valdostano in particolar modo nel settore calcio affiancandosi al Direttore Tecnico, Francesco Zolfanelli".

Mischiatti, oltre all’incarico di Segretario, è stato nominato Responsabile per tutta l’attività calcistica (calcio ad 11, calcio a 7, calcio ad 8, calcio a 5 (futsal), beach soccer) sia maschile che femminile ed è già all’opera per la promozione in regione Valle d’Aosta con l’organizzazione di una serie di eventi e manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi mesi.