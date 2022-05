Trail: Nomi prestigiosi per la prima edizione del Monte Zerbion

Tutto esaurito per la prima edizione di Monte Zerbion Skyrace e Vertical, evento in programma questo sabato, 14 maggio. A Châtillon sono attesi 601 sportivi, pronti a prendere il via in una delle 5 prove previste. I sentieri che portano allo Zerbion ospiteranno una Skyrace di 22 chilometri, una prova analoga sulla distanza di 18 chilometri, due Vertical di 9.5 e 5.5 chilometri e una passeggiata enogastronomica non competitiva. Nel pomeriggio toccherà invece ai più piccoli.

In griglia di partenza sono attesi nomi prestigiosi di diverse discipline sportive estive e invernali, provenienti anche dall’estero, in particolare da Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia e Svizzera. Nella Monte Zerbion Skyrace, gara regina abbinata al Mountain Trail Trophy, saranno presenti Luca Del Pero, Sergio Bonaldi, Lorenzo Beltrami, Alex Déjanaz, Mathieu Brunod, Paolo Bert, Jules-Henri Gabioud, Erik Gianola, Simone Eydallin, Ahmed El Mazoury, Alain Gillet, Jacques Chanoine, Didier Chanoine e Oliviero Bosatelli nella gara maschile e Chiara Giovando, Hillary Gerardi, Fabiola Conti, Daniela Rota, Agathe Bes, Lucie Bideau e Melissa Paganelli in quella femminile.

Nella Skyrace di 18 chilometri i più attesi sono Meg Mackenzie tra le donne e Manuel Bosini e Giuseppe Della Mea tra gli uomini, mentre nel Vertical di 9.5 chilometri si preannuncia sfida serrata tra Corinne Favre, Charlotte Bonin e Camilla Magliano e tra Daniel Antonioli, Emmanuel Vaudan, Martin Zhor, Henry Grosjacques, Lorenzo Rostagno e Iacopo Leonesio.

Oggi - venerdì 13 maggio - dalle 10 alle 20 consegna dei pettorali e dei pacchi gara. Alle 19 il briefing tecnico, la presentazione e la consegna dei pettorali ai top runners. Sabato le gare: alle 8 partirà la prova Monte Zerbion Vertical Randò, alle 8.30 toccherà alla MZV di 5.5 chilometri, poi alle 9 la grande partenza delle altre tre prove competitive. Alle 15 il Baby Trail che anticipa la cerimonia di premiazione.

Le gare del Monte Zerbion sono organizzate da Montagnesprit con il sostegno del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta e del Comune di Châtillon e saranno trasmesse in diretta streaming sul sito internet della manifestazione: montezerbionskyrace.com.