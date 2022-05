Mountain Bike: cinque valdostani protagonisti nella Coppa del Mondo under23

Continuano gli appuntamenti con la Coppa del Mondo di Mountain Bike riservata alla categoria under 23.

Sabato 14 maggio in gara ci saranno anche i valdostani Giulia Challancin (Scott Racing Tea), Gaia Tormena (Gs Lupi), Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team), Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem) e, negli Junior, in maglia azzurra, Gabriel Borre (Cicli Lucchini), che in quel di a Nove Mesto na Morave in Repubblica Ceca, tenteranno di stupire.

Da segnalare la seconda tappa della Coppa Italia giovanile Xco in programma domenica 22 maggio a Lugagnano, in provincia di Piacenza. Il selezionatore del settore Fuoristrada del Comitato valdostano, Roberto Aresca, ha convocato Elisa Giangrasso (Orange Bike Team), Sofia Guichardaz, Mattia Agostinacchio (Xco Project), Thierry Philippot e Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta).