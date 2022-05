KOEN BOUWMAN VINCE LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA

Koen Bouwman (Jumbo-Visma) ha vinto la settima tappa del 105^ Giro d'Italia, la Diamante-Potenza di 196 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Davide Formolo (UAE Team Emirates).



Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale.



RISULTATO DI TAPPA

1 - Koen Bouwman (Jumbo-Visma) - 196 km in 5h12’30’’, alla media di 37.632 km/h

2 - Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a 2"

3 - Davide Formolo (UAE Team Emirates) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

2 - Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) a 38"

3 - Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a 58"







LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy - Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

leader della Classifica a Punti, dedicata al Arnaud Démare (Groupama-FDJ) Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Koen Bouwman (Jumbo-Visma) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Koen Bouwman ha dichiarato: "E' incredibile per essere la mia seconda vittoria da professionista. Mi sento come al Delfinato cinque anni fa. Ho avuto difficoltà in salita ma sono riuscito a rientrare anche grazie all'aiuto di Tom Dumoulin che è stato fondamentale negli ultimi 2 km. Ero fiducioso di poter vincere allo sprint ma non credevo che il finale fosse così ripido. Dopo la delusione del giorno dell'Etna abbiamo deciso di andare a caccia di tappe ed oggi abbiamo raccolto già qualcosa di importante."



La Maglia Rosa Juan Pedro Lopez Perez, subito dopo l'arrivo, ha detto: "La corsa è andata bene anche grazie a Bauke Mollema che è andato in fuga. Ho avuto un brutto momento a inizio corsa a causa di una foratura ma la squadra mi ha riportato prontamente in gruppo. Ho dato il 100% per difendere la Maglia Rosa anche oggi."