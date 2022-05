Ciclismo: Elisa Giangrasso (Orange Bike Team) super

"Omnium endurance” al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino), dove si registrano le buone prestazioni degli atleti valdostani, in particolare di Elisa Giangrasso, capace d’imporsi nella categoria Esordienti Donne. Più prove di resistenza – quattro per gli Allievi e Juniores; tre per gli Esordienti).

Negli Esordienti Donne, successo di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team), che chiude a quota 108 punti, a precedere la coppia del Busto Garolfo: Vivienne Cassata (90) e Chantal Piscopo (84). In campo maschile, vittoria di Paolo Marangon (Gb Junior Team; 103 punti); in nona posizione Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; 44).

Negli Allievi, necessaria la fase di qualificazione per definite i 36 concorrenti che avrebbero avuto accesso alla gara; non hanno superato la selezione Andrea Brunier (Orange Bike Team) e Giuseppe Abbate (Cicli Lucchini), entrambi all’esordio su Pista. Gradino più alto del podio a Florian Zambianchi (Vc Pontenure; 128 punti); al 17° posto Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 25); 27° Kristian Blanc (Young Bikers Team Balmamion; 10). In campo femminile, a imporsi è stata Camilla Bezzone (Cicli Fiorin; 127); 9° Chantal Cuaz (Cicli Fiorin; 74).

Negli Juniores, successo di Filippo Borrello (Gb Junior Team Piemonte; 129 punti). Buon sesto posto di Etienne Grimod (Pool Cantù 1999; 106).

I giovani atleti tesserati per i sodalizi valdostani sono stati accompagnati, con il pulmino del Comitato, dalla presidente Francesca Pellizzer e da Massimo Giangrasso; la gara è inserita nel “Progetto Pista”, promosso dal Comitato stesso per la stagione agonistica 2022, che organizza il trasporto da Aosta al Velodromo Francone, tutte le settimane, per dare la possibilità d’intraprendere l’attività con le bici a scatto fisso. Ulteriori informazioni sul “Progetto Pista” sono reperibili sul sito del Comitato – www.fcivda.com -, oppure rivolgendosi al responsabile regionale, Philip Balestrini oppure alla segreteria del Comitato stesso, il mercoledì pomeriggio (dalle 14 alle 18) e tutte le mattine dei giorni feriali (9 – 13).