Corsa Montagna: Xavier Chevrier vincitore della 20 km di Losanna

Momento magico per Xavier Chevrier, valdostano portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe, specialista della corsa in montagna ma anche reduce dal crono di 1h01’58” nella mezza di Berlino. L’azzurro, che è stato anche Campione Europeo di corsa in montagna, ha vinto oggi la 20 km di Losanna in Svizzera, su un percorso che presentava un dislivello di trecento metri, con il tempo di 1h02’20”. Salgono sul podio con Chevrier, John Kipkorir Mutai 2° in 1h02’55” e Gadisa Shumie Birhanu 3° in 1h03’57”. (fonte RunnigPassion)