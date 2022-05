Scardoni si ritira dall’attività: per lei due partecipazioni olimpiche e quattro Mondiali

Non ci sarà Lucia Scardoni al via della prossima staigone di competizioni. La portacolori del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle ha comunicato nelle scorse ore alla Federazione Italiana Sport Invernali e al gruppo sportivo la decisione di abbandonare la carriera agonistica. Nata a Verona il 22 marzo 1991 ma residente a Boscochiesanuova, ha preso parte a due Olimpiadi (PyoengChang 2018 e Pechino 2022), ottenendo un ottavo posto sulla pista cinese in staffetta come miglior piazzamento. Quattro le partecipazioni a rassegne iridate fra Val di Fiemme 2013, Lahti 2017, Seefe3ld 2019 e Oberstdorf 2021, con un settimo posto nella staffetta austriaca come migliore risultato.

Ha esordito in Coppa del mondo nella staigone 2011/12 nella 15 km a tecnica classica di Nove Mesto, il suo miglior risultato di tappa in dieci anni di carriera internazionale è stato un quinto posto nella sprint in tecnica classica di Val di Fiemme nel 2020. Si è classificata al trentesimo posto nella classifica generale della stagione 2020/21. Vanta anche tre titoli italiani assoluti individuali.