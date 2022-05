LA CAROVANA ROSA E' ARRIVATA IN ITALIA DOPO IL SUCCESSO DELLA GRANDE PARTENZA IN UNGHERIA

La Sicilia ha accolto ieri mattina la Corsa Rosa che ha fatto il suo rientro in Italia dopo aver riempito di tifosi in festa le strade ungheresi.





La Grande Partenza in terra magiara, oltre ad essere stata uno spettacolo agonistico con vincitori di livello mondiale - Van der Poel, Yates e Cavendish - ha fatto registrare tantissime presenze ai bordi della strada e ha mostrato al mondo, attraverso le immagini televisive e i tantissimi media che ne hanno dato risalto, le bellezze di Budapest e di tutto il territorio coinvolto nelle prime tre tappe.









COPERTURA TV

Come di consueto, RAI racconterà in chiaro al pubblico nazionale ogni giorno di gara. La giornata televisiva in rosa inizierà con un’ora di “Aspettando il Giro” su Rai Sport +HD, programma che comprenderà la presentazione dei corridori e le interviste del pre-gara, dopodiché sempre nello stesso canale ci sarà “Prima diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14:00. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 16:15 e “Giro all’Arrivo” immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo previsto per le 17:15. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa, generalmente della durata di 45 minuti, senza necessità di cambiare canale. Completano il quadro tecnico-sportivo su Rai Sport +HD TGiro, a partire dalle 20:00, con interviste, cronaca e commenti, e Giro Notte, alle 00:00, in cui gli appassionati più irriducibili verranno presi per mano nella ricostruzione momento per momento delle fasi salienti della tappa.



NEL MONDO

In Italia la Corsa Rosa potrà essere seguita anche su Eurosport, Eurosport Player, GCN+ e Discovery+ per un racconto anch’esso integrale e multipiattaforma che coprirà l’intera Europa, il sudest asiatico e il subcontinente indiano.

Per completare il quadro del Vecchio Continente, da non dimenticare la copertura in chiaro dell’evento da parte di RSI nel Canton Ticino, di EITB nei Paesi Baschi, di S4C in Galles e di MTVA sul canale M4 Sport in Ungheria per le tappe della “Grande Partenza”.

In USA il Giro si potrà seguire su BeIN Sport, mentre in Sud America su Direct TV, in esclusiva con l’eccezione della Colombia in cui la diretta verrà assicurata anche da Caracol, in chiaro. I tifosi in Giappone potranno seguire la gara su J Sport, in Australia su SBS e Viceland, in Nuova Zelanda su SKY Sport, mentre in Africa Subsahariana su Supersport.

In tutto il mondo la corsa rosa sarà trasmessa su GCN+ e Discovery+.



I palinsesti televisivi del 105^ Giro d'Italia sono disponibili a questo link.