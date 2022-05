GIROLAND, LA CAROVANA E LE ALTRE INIZIATIVE DELLA CORSA ROSA

Dopo la Grande Partenza dall'Ungheria il Giro d'Italia continua il suo percorso Rosa lungo la Penisola e porta con se tante novità. Tra queste c'è Giroland, un nuovo format di villaggio commerciale rinnovato con una nuova identità, struttura e contenuti.

L'obiettivo Giroland è quello di migliorare l’experience dei tanti visitatori che accoglierà nelle prossime 18 tappe fino a Verona. Oltre ad un nuovo arco di ingresso, dentro Giroland ci saranno quattro spazi dedicati alla storia e simboli della Corsa Rosa, attività di intrattenimento e di engagement. Inoltre, i visitatori di Giroland potranno ammirare Trofeo senza Fine del Giro 100 in esposizione con una dedicata photobox, imparare le tappe chiave della Storia del Giro d'Italia, anche attraverso un'esposizione Maglie Rosa storiche, contenuti video e audio. Ci sarà spazio anche per il Giro d’Italia Virtual che permetterà ai visitatori di pedalare virtualmente sui percorsi della Corsa Rosa, oltre ad gioco da luna park e al Chiosco Rosa di San Gabriel, il punto aperitivo di Giroland. Per tutti coloro che si registreranno online prima di visitare Giroland riceveranno all'ingresso una tessera raccolta punti: l'attività in ciascuna tenda permetterà di ricevere un timbro sulla tessera e completando la tessera con tutti i timbri si potrà ritirare un omaggio al GiroStore. TORNA LA CAROVANA Con il rientro in Italia della Corsa Rosa torna anche uno dei momenti più amati dagli appassionati e non solo: il passaggio della Carovana che, da quest'anno, prevederà uno show circense all'interno dello spettacolo sul palco prima della partenza e un grande show a Giroland nelle tappe di Scalea, Napoli, Reggio Emilia, Genova, Torino, Cogne, Treviso, Cividale del Friuli - dalle 17.30 alle 18.00 - e a Verona in Arena.



La Carovana del 105^ Giro d'Italia è composta da 55 mezzi tra Sponsor, Organizzazione, Onlus, Città di tappa e Scorta tecnica e 110 persone di staff tra cui animatori, ballerini, giocolieri e performer circensi. Tra Catania e Verona la Carovana percorerà 6323 km con 105 soste in programma nei 18 giorni di gara italiani



Migliaia i gadget e i prodotti distribuiti in regalo in ogni sosta dai partner del Giro d'Italia: cappellini, borracce, cioccolato, bracciali, shopper e tanto altro ancora.

Il mezzo di testa è un truck S-way di IVECO, fornitore ufficiale, che sarò presente in carovana anche con 2 Daily.

Altri partners sono Enel Energia, E- distribuzione, Enel Green Power, Mediolanum,Toyota, Trelleborg, New Holland, Acqua Lauretana, Raspini, Lollo Caffè, Mollo, GLS, DMT, Dole, Novi, Weissman, Eolo, Astoria, Free To X, Carglass, Fondazione Maruzza.

È possibile seguire la Carovana anche su Instagram @lacarovanadelgiro e su Facebook lacarovanadelgiro con gli hashtag ufficiali: #CAROVANA2022, #giroditalia, #amoreinfinito e su https://www.giroditalia.<wbr></wbr>it/carovana/



RIDE GREEN

Per il settimo anno consecutivo, il Giro d’Italia è Ride Green e si conferma come l’unico evento ciclistico a tappe di rilevanza mondiale ad avere tra le sue priorità il basso impatto ambientale.

Ride Green, il progetto di sostenibilità volto alla salvaguardia delle aree toccate dalla corsa, basato sulla raccolta differenziata, è nato nel 2016 per ridurre gli effetti del passaggio della Corsa Rosa sul territorio, attraverso la corretta gestione dei flussi dei rifiuti prodotti, ricorrendo a un sistema di tracciabilità.

Con l’ausilio di oltre 200 volontari e di numerose aziende locali, coordinate anche dalla cooperativa E.R.I.C.A., i rifiuti prodotti nelle varie località vengono raccolti in apposite isole ecologiche posizionate nei punti strategici di ogni tappa, e successivamente avviati al riciclo per essere trasformati in materia prima seconda ed essere rimessi nel ciclo produttivo.

In questo processo, un grande impulso arriva dai Comuni di partenza o arrivo delle singole tappe, che fanno da tramite per la promozione dell’iniziativa, garantendo un presidio efficace che permette al Giro d’Italia di collocarsi nel panorama internazionale come evento sempre più green, in grado di diffondere i principi della sostenibilità e di rendere sempre più consapevoli pubblico, amministrazioni locali, partner e tutti gli atleti coinvolti.

Alla fine di ogni edizione vengono premiate le località più attive, quelle che hanno registrato i risultati migliori. Nel 2021 degli oltre 46 mila chilogrammi di rifiuti generati, l’85% sono stati differenziati e avviati al riciclo. Un risultato significativo, in linea con il trend positivo registrato nei cinque anni precedenti.





BICISCUOLA

BICISCUOLA rappresenta il grande programma educativo ideato 21 anni fa per avvicinare i più piccoli al mondo della bicicletta, al Giro stesso, trasmettendo i valori positivi riferiti alla pratica sportiva e al fairplay. Un’iniziativa che affronta tematiche sempre attuali, ultima delle quali anche l’importanza della tutela ambientale, con numeri record: oltre un milione e 600 mila i ragazzi sino a oggi coinvolti. E in particolare, nel 2021 è stata registrata la partecipazione di 200 istituti scolastici, 4.400 insegnanti e 60 mila bambini.

Ben 40 i momenti di premiazione online, inserita da due anni per via della pandemia, e 1.900 gli studenti premiati (+14,3% rispetto all’edizione precedente).



BICISCUOLA coinvolge i bambini delle scuole primarie (6-10 anni) situate nelle località attraversate sia dal Giro d’Italia sia dalle Classiche di ciclismo organizzata tra marzo e settembre: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Il Giro di Sicilia, Milano-Torino, Gran Piemonte, Il Lombardia. Alle quali si aggiungono, da questa edizione 2022, anche gli istituti presenti nelle località di partenza del Giro-E.

Altra novità di quest’anno è il coinvolgimento di Marco Martinelli, divulgatore scientifico e ricercatore affiliato della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Un volto noto sui social con il profilo @marcoilgiallino. A lui, in particolare, RCS Sport ha affidato la realizzazione di video-tutorial di BICISCUOLA e la produzione di una serie di brevi filmati dedicati, che Martinelli diffonderà anche sul profilo www.tiktok.com/@<wbr></wbr>marcoilgiallino oltre che su quelli del Giro d’Italia.