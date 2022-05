SIMON YATES VINCE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA MATHIEU VAN DER POEL E’ ANCORA IN MAGLIA ROSA

Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) ha vinto la seconda tappa del 105^ Giro d'Italia, la Budapest-Budapest di 9.2 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale. CLASSIFICA GENERALE 1 - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) 2 - Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) a 11" 3 - Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) a 16"

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Matteo Sobrero (Team BikeExchange-Jayco)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Simon Yates ha detto: "Di sicuro questa è la mia migliore vittoria contro il tempo. Sono molto felice anche perchè è stato un successo inatteso. Sono andato più forte che potevo, anche in pianura. Non ho mai creduto di vincere fino a quando Mathieu Van der Poel non ha tagliato la linea del traguardo. E' stato un grande sforzo di 10 minuti, ce ne saranno tanti altri nei prossimi giorni." La Maglia Rosa Mathieu Van der Poel subito dopo l'arrivo ha dichiarato: "Avrei firmato per una prestazione del genere prima del via. Ho fatto una grande cronometro, a pochissimo dal primo posto. Mi sono regalato un altro giorno in Maglia Rosa, e magari anche più di uno visto che domani si finirà molto probabilmente allo sprint e sono chiaramente soddisfatto."