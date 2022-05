Trail: Il La Thuile Memorial Edo Camardella il 23 e il 24 luglio 2022

Lo scorso anno questa due giorni di trail running aveva visto correre 400 atleti tra i quali tanti nomi eccellenti delle specialità (vedi i nomi nel comunicato), ma l’edizione 2022 si preannuncia ancora più nutrita in termini di partecipanti per la sesta edizione del Camardella gli organizzatori hanno elevato Il numero degli iscritti per le 3 gare a 700 persone.

Le iscrizioni chiuderanno il 21 luglio alle ore 24.00. Per tutte le info www.lathuiletrail.com e sui canali social lathuiletrail (Instagram, Facebook e Telegram)

LA THUILE TRAIL PROMUOVE E SOSTIENE IL PROGETTO PER LA RACCOLTA FONDI DEL BIVACCO EDOARDO CAMARDELLA

Oltre ad aver promosso nel 2021 la raccolta fondi su GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/<wbr></wbr>bivacco-edoardo-camardella) per la realizzazione del BIVACCO EDOARDO CAMARDELLA (ad oggi sono stati raccolti più di 9.700,00 euro), LA THUILE TRAIL lancia un’altra iniziativa a sostegno di questa causa che sta tanto a cuore agli organizzatori. Infatti, per ogni iscritto a ciascuna delle tre gare della VI^ Edizione, sarà donato 1,00 euro per contribuire a finanziare i costi di produzione e di trasporto del BIVACCO, che nei prossimi mesi sarà collocato sul Colle del Rutor a 3.357 metri di altitudine sulle perenni nevi del ghiacciaio.

LA THUILE TRAIL è “Memorial Edo Camardella”, grande atleta ma soprattutto un grande amico degli organizzatori. Una persona che amava profondamente la montagna ed è stato ideatore e promotore di questo evento. A lui è dedicato anche il BIVACCO sul Rutor.

La manifestazione è organizzata da HEY TEAM S.S.D. a r. l. in collaborazione con il COMUNE DI LA THUILE e con numerose associazioni locali.

LA THUILE TRAIL aderisce alla campagna "Io non getto i miei rifiuti" promossa da Spirito Trail per tutelare l'ambiente e la natura.

LE ISCRIZIONI

La 25 Km e la 60 Km si correranno sabato 23 luglio 2022, mentre il Vertical avrà luogo domenica 24 luglio.

Le iscrizioni alle gare, che saranno chiuse il 21 luglio alle ore 24:00, potranno essere effettuate sul sito www.wedosport.net.

Trail 25km

fino al 30 giugno 2022: 30,00 euro

dal 1^ luglio 2022 a chiusura iscrizioni: 40,00 euro



Ultra Trail 60km

fino al 30 giugno 2022: 55,00 euro

dal 1^ luglio 2022 a chiusura iscrizioni: 65,00 euro



Vertical

fino al 30 giugno 2022: 25,00 euro

dal 1^ luglio 2022 a chiusura iscrizioni: 30,00 euro.