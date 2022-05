Mountain Bike: Valdostani impegnati alla Coppa del Mondo 'Cross Country' in Germania

Prossimo fine settimana all'insegna della Coppa del Mondo di Mountain Bike per la seconda tappa 'Cross Country' in quel di Albstadt, in Germania. Nelle stesse giornate sarà in programma anche la Uci Junior Series.

Non saranno della partita gli infortunati Martina Berta (Santa Cruz) e Andrea Vittone (Ktm-Protek-Elettorsystem; operato giovedì, alla Clinica Ortopedica Gaetano Pini di Milano, dal professor Filippo Randelli).

Sabato, dalle 15.30, il via della Under 23 maschile, dove saranno presenti Filippo Agostinacchio (Trinx Factory Team) e Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettorsystem). Alle 17, la Under 23 femminile, con Giulia Challancin (Scott Racing Team) e Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta). In mattinata, dalle 9.30, l’Uci Junior Series, che vedrà impegnato, in maglia azzurra, Gabriel Borre (Cicli Lucchini). Domenica le categorie Elite.

MountainBike Trofeo Coni

Gara di apertura della stagione agonistica in Valle d’Aosta, domenica 8 maggio, dalle 15, nel Bike Park di Senin di Saint-Christophe, con la Team relay del Trofeo Coni di Mountainbike. Organizzata dal Vc Courmayeur MB, la Staffetta – di quattro elementi, valida per la fase regionale -, è riservata alle categorie G4, G5 e G6 di soli tesserati valdostani, e qualificherà la squadra che rappresenterà il Comitato valdostano alla finale nazionale, dal 29 settembre al 2 ottobre, alla finale nazionale, in programma a Valdichiana (Arezzo).

Programma gare . MountainBike. Gara di Enduro nazionale, domenica 8, a Valdiana (Biella), dove risultano iscritti Camilla Martinet, Manuel Dal Pozzo, Mattia Tripodi (Cicli Lucchini); Emilie Polo, Enea Allegri, Andrea Vallet, Italo Radizza, Nicolò Malutta, Jérémy e Christophe Carlin, Davide Rosset (Vc Courmayeur MB). Xc Camino 2022, nell’alessandrino, quarta prova dell’Xc Piemonte Cup, domenica 8, con al via atleti del Cicli Lucchini e del Vc Courmayeur MB. Seconda prova di Coppa Italia, domenica 8, a Lazzate (Monza Brianza), con impegnato Michel Negrini (Vc Courmayeur MB).

Strada. Gran Premio Citta di Varallo (Vercelli), domenica 8, riservata alle categorie Giovanissimi; sulla linea di partenza, per il Cs Lys, Learco Hervé Collé, Mattia Milanaccio, Giulia Renzulli, Alessandro Canale Clapetto, Michela Clerin Fontan, Martino Domatti.

Pista. Appuntamento al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino), nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio, con l’Omnium Endurance riservato alle categorie Juniores, Allievi e Esordienti. Iscritti all’evento piemontese Giuseppe Abbate (Cicli Lucchini), Elisa Giangrasso, Andrea Brunier, Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team).