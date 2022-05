MATHIEU VAN DER POEL VINCE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ED È LA PRIMA MAGLIA ROSA

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) ha vinto la prima tappa del 105^ Giro d'Italia, la Budapest-Visegrád di 195 km e conquista la prima Maglia Rosa di leader della classifica generale.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Biniam Girmay (Intermarchè-Wanty-Gobert Matériaux) e Pello Bilbao Lopez de Armentia (Bahrain Victorious).



CLASSIFICA GENERALE

1 - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix)

2 - Biniam Girmay (Intermarchè-Wanty-Gobert Matériaux) a 4"

3 - Pello Bilbao Lopez de Armentia (Bahrain Victorious) a 6"

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Biniam Girmay (Intermarchè-Wanty-Gobert Matériaux)

Il vincitore di tappa e prima Maglia Rosa Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Sapevo che sarebbe stato di cruciale importanza per vincere il posizionamento nel finale e nonostante ciò è stato molto difficile trovare lo spazio giusto perchè in un paio di occasioni mi sono ritrovato chiuso. Ho capito che potevo impormi sugli sprinter solo nel km finale. E' incredibile vestire la Maglia Rosa dopo aver indossato in passato la maglia gialla. C'è una cronometro domani e non so se riuscirò a difenderla, di sicuro ci proverò!"