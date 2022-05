Patrouille Des Glaciers, il trionfo di De Silvestro Murada Veronese

Successo del trio composto da Alba De Silvestro/Giulia Murada/Ilaria Veronese (nella foto Keystone) la Patrouille des Glaciers, grande classica dello sci alpinismo posticipata di un giorno a causa delle condizioni meteorologiche, che ha visto al via quasi 5000 scialpinisti tra amatori e top runner, lungo un percorso che andava da Zermatt a Verbier, per un totale di 57,5 km e 4.386 metri di dislivello positivo. Le tre azzurre hanno tagliato il traguardo con il tempo di 8h38’25”, precedendo Katia Tomatis/Elena Nicolini/Victoria Kreuzer, seconde con un ritardo di quasi 20′. Terza posizione per le svizzere Emilie Farquet/Céline Tornay/Deborah Chiarello a quasi 1h12′.

Nella gara maschile il successo è andata ai tre campioni svizzeri Rémi Bonnet/Werner Marti/Martin Anthamatten in 6h35’56” davanti al trio del Centro Sportivo Esercito composto da Michele Boscacci/Matteo Eydallin/Davide Magnini, battuto di quasi 9′, completano il podio Filippo Beccari/Martin Stofner/Alex Oberbacher a 40’59”.