cICLISMO: Kristian Blanc vince la ‘Picchi di Cherasco’ nel cuneese

Una data da ricordare, il primo maggio, per Kristian Blanc che, oggi, a Cherasco (Cuneo) si è imposta d’autorità nella Picchi di Cherasco, gara riservata alla categoria Allievi, su un circuito di 10,5 km da ripetere cinque volte, e arrivo posto al termine di una salita di 500 metri, all’8%. Ritmi subito elevati e, al secondo giro, parte una fuga a due; al giro successivo, escono dal gruppo in tre, tra i quali Kristian Blanc (Young Bikers Team Balmamion), che riescono a entrare sui fuggitivi. Alla testa del gruppo che insegue, i compagni di squadra di Blanc, che controllano e rintuzzano i tentativi di entrare sui battistrada. Arrivo, come detto, al termine di una salita impegnativa, soli 500 metri ma con pendenze impegnati – media dell’8% - e nelle battute finali è proprio Kristian Blanc a fare la differenza, andando a imporsi, in 1h 20’00”, alla media di 37,725 km/h, con un trentina di metri di vantaggio sui compagni di fuga: Julian Bortolami (Gb Junior Team) e Mattia Mangili (Cene).

Strada

Ottima prestazione, questa mattina, di Wladimir Cuaz e Alain Seletto, che centrano la ‘Top ten’ nella GranFondo Internazionale di Torino. Nei 125 km di percorso, con un dislivello di 2200 metri, a vincere è stato lo Junior svizzero Arnaud Tissières (3h 06”13”). Al 9° posto, 2° Senior 1, Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 3h 08’51”); 10°,1° Veterani 1, Alain Seletto (Ciclistica Ospedaletti; 3h 08’55”); 116°, 5° Sup., Diego Marana (Cicli Benato; 3h 30’35”); 282° Simone Massimino (Gs Aquile; 3h 57’50”).