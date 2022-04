Matterhorn Cervino Speed Opening: Prime informazioni del comitato organizzatore

Le due discese maschili avranno luogo il 29/30 ottobre 2022, le due discese femminili il 05/06 novembre 2022. Da mercoledì a venerdì prima delle gare si terranno almeno due training di discesa per squadra.

Programma generale

L’estrazione dei pettorali e l’assegnazione dei premi avranno luogo rispettivamente venerdì e sabato sera a Zermatt e a Cervinia. In entrambi i luoghi si creerà un’«atmosfera di Coppa del Mondo» in un «villaggio di Coppa del Mondo»; i dettagli sono ancora da definire.

– 28/29 ottobre 2022: in diretta a Zermatt / trasmissione schermo a Cervinia

– 04/05 novembre 2022: in diretta a Cervinia / trasmissione schermo a Zermatt

Possibilità di allenamento

Tre settimane prima delle gare, le squadre hanno la possibilità di allenarsi sulla pista di allenamento esistenti (ad esclusione della pista «Gran Becca»).

Sito web

Il sito web con le prime informazioni è online: www.speedopening.com e verrà costantemente aggiornato. A breve anche i canali Social Media saranno attivati.

Volontari

I volontari possono informarsi già adesso su www.speedopening.com e candidarsi per prestare supporto durante del Matterhorn Cervino Speed Opening.

Strategia prezzi e ticketing

Attualmente il comitato organizzatore sta elaborando una strategia prezzi per gli spettatori e una differenziazione dei biglietti nell’area del traguardo (posti in piedi e in tribuna). Questa decisone dipende dalla capacità massima della zona traguardo che, a sua volta, dipende dalla capacità massima di trasporto delle funivie per le tratte Cervinia-Laghi Cime Bianche-Testa Grigia.

Zermatt Turismo e Consorzio Cervino Turismo avranno la possibilità di offrire dei «pacchetti» insieme agli alberghi che includeranno pernottamento, skipass e ingresso nella zona traguardo per 1 a 3 giorni. I dettagli saranno comunicati sul sito web non appena definiti.