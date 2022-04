LA GRANDE COURSE "Un’ultima epica fatica prima della pausa estiva"

Dopo il felice esito di Altitoy Terna e Millet Tour du Rutor Extrême, questa settimana i riflettori saranno puntati sulla Patrouille des Glaciers, ultima grande classica di stagione che richiamerà ai nastri di partenza quasi 5000 scialpinisti tra amatori e top runner per una sfida che sa di leggenda: 57,5 km e 4.386 m d+.

Per il circuito di LGC giovedì più di 300 giovani leve saranno impegnati nella prova giovanile a Verbier su tracciati di differente lunghezza a seconda dell’età; nella notte tra il 29 aprile e il 30 di aprile sarà invece la volta della PDG nella sua versione “race” anche definita “Z2” con partenza da Zermatt e arrivo a Verbier. Una corsa quasi tutta by night; una ultra maratona alpina che vede come tempo da battere il 5h35’27” siglato nel 2018 dal terzetto del CS Esercito composto da Matteo Eydallin, Michele Boscacci e Robert Antonioli.

Una super performance, quella dei tre italiani che aveva letteralmente demolito il primato svizzero che resisteva dal 2010. Prima volta per Antonioli, la seconda per Eydallin e Boscacci che qui avevano già vinto nel 2014 al fianco di Damiano Lenzi. Nella gara in rosa il tempo di riferimento è invece il 7h15’34”firmato, sempre nel 2018, da Jennifer Fiechter, Axelle Mollaret e Laetitia Roux.

Per quanto riguarda l’edizione 2022 che tornerà dopo lo stop forzato per pandemia di due anni fa, le squadre da battere saranno sempre Svizzera, Italia e Francia. I padroni di casa, come nel 2018 schiereranno Martin Anthamatten, Rémi Bonnet e Werner Marti. Gli italiani hanno invece sostituito nel terzetto dei record Robert Antonioli con Davide Magnini, confermando invece Boscacci e Eydallin.

I transalpini proporranno invece gli esperti William Bon Mardion e Xavier Gachet con il giovane Samuel Equy. Ruolo di outsider per gli italiani Filippo Beccari e Martin Stofner, vincitori dell’Altitoy, che per l’occasione correranno con l’azzurro Alex Oberbacher. Apertissima la sfida in rosa dove spiccano le debuttanti Alba De Silvestro, Giulia Murada, Ilaria Veronese e le più esperte Katia Tomatis, Elena Nicolini, Victoria Kreuzer. Da tenere in seria considerazione anche le svizzere Severine Pont Combe, Jennifer Fiechter e Ilona Chavillaz.

Molto competitiva anche la squadra composta da Lorna Bonnel, Candice Bonnel e Marianna Jagercikova.