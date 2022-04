Ciclismo: Presentata a Milano insieme a Bosch eBike la prima edizione di ALL AROUND eMTB Race

È stata presentata ufficialmente il 15 aprile 2022 a Milano ALL AROUND eMTB Race BOSCH ePowered, la competizione a tappe per mountain bike elettriche in programma in Valle d’Aosta dal 5 al 9 luglio. Si tratta di un inedito progetto e itinerario di gara, che si snoda attraverso valli e valichi tra i 4000 più importanti delle Alpi: Gran Paradiso, Monte Rosa e Cervino.

Durante la conferenza stampa, Luca Santini, organizzatore dell’evento, ha raccontato come questo nuovo format agonistico risponda alle richieste di un pubblico internazionale desideroso di misurarsi su tracciati tecnicamente impegnativi e di vivere un’esperienza unica, a contatto con splendidi contesti naturali. Oltre a spiegare le informazioni di gara e le attività in programma, Santini ha illustrato gli aspetti tecnici delle diverse tappe, coadiuvato da Stefano Udeschini, conosciuto come Steve Ude, ex atleta e oggi istruttore della Federazione Ciclistica Italiana, oltre che trailbuilder.

“Insieme alla Regione Valle d’Aosta e al prezioso sostegno dei 20 comuni coinvolti è stato possibile individuare un percorso di gara spettacolare, sfidante e perfetto per mettere alla prova i biker e le loro Mountain Bike elettriche” ha commentato Santini. “È stato un lavoro preparatorio lungo e difficile, ma non vediamo l’ora di dare il benvenuto agli appassionati provenienti da tutto il mondo sui 200 km di percorso in questo territorio davvero unico.”

In seguito, ha preso la parola Giuseppe “Pippo” Lamastra, Campione di MTB e Winter Triathlon e Vicesindaco di Cogne, profondo conoscitore del territorio valdostano. Lamastra ha evidenziato come la collaborazione sinergica delle diverse istituzioni locali abbia permesso di ospitare un evento del calibro di ALL AROUND eMTB Race, importante per la comunità locale sia dal punto di vista sportivo, sia sotto il profilo turistico.

Bosch ALL AROUND eMTB RaceFederica Cudini, Marketing Manager Bosch eBike Systems Italia, ha invece approfondito le motivazioni che hanno spinto Bosch eBike a diventare partener della manifestazione: “Abbiamo scelto di supportare l’ALL AROUND eMTB Race perché si tratta di una competizione unica e totalmente nuova, che risponde alla sempre più significativa domanda degli eBiker più sportivi di misurarsi su tracciati con una forte componente tecnica e agonistica. Negli ultimi anni, insieme agli sviluppi tecnologici della mountain bike, è infatti cresciuto anche il successo di un nuovo modo di pedalare in montagna, che vede l’eMTB come protagonista. Sarà una sfida entusiasmante per i partecipanti, che dovranno non solo avere abilità tecnica di guida, ma anche capacità di calibrare al meglio le loro energie, ottimizzando il più possibile le funzionalità del nostro sistema eBike.”

Le iscrizioni all’ALL AROUND eMTB Race BOSCH ePowered sono ancora aperte sul sito ufficiale: www.allaround-emtb.com