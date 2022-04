Ciclismo: Gaia Tormena cade in finale ed è quarta nella tappa di Dubai

L'avventura medio orientale di Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) era iniziata da dov’era finita lo scorso anno, ovvero dominando. Miglior tempo nelle qualifiche, in 31”87, prestazione che vale anche 30 punti per la classifica di Coppa; prima nei quarti (1’13”87) davanti all’olandese Elodie Kuijper e alla rumena Eszter Bereczki, e ancora prima in semifinale (1’07”47), a precedere l’olandese Didi De Vries e la francese Laurie Vezie. Poi, la finale, con Gaia Tormena che scatta subito al comando ma al restringimento del tracciato è vittima di una scivolata; si rialza ancora al comando, ma la soprelevata a pochi metri le è fatale, lasciando spazio alla brasiliana Marcela Lima Matos (1h 13’61), accompagnata sul podio da Didi de Vries e dalla tedesca Marion Fromberger; la valdostana chiude quarta, attardata di 51”52”).

In classifica generale, al comando Marcela Lima Matos, con 80 punti, seguita da Gaia Tormena, a quota 55 e, terza, Didie de Vries, con 52 punti. La seconda tappa della Coppa del Mondo Xc Elimantor è in programma, il 5 giugno, a Leuven (Belgio).