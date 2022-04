La saison de trail approche à grands pas, J-90 avant le Trail Verbier Saint Bernard by UTMB®

Quand on pense verticalité dans le trail running, il vient souvient à l’esprit les fameuses pentes du Trail Verbier Saint Bernard by UTMB®. Créée en 2009 et devenue mythique dès l’édition suivante, cette aventure à travers les Alpes suisses entre dans la liste de ces classiques qu’il faut cocher une fois dans sa vie.

Le Trail Verbier Saint-Bernard by UTMB®, qui aura lieu du 8 au 10 juillet 2022, est une course unique en son genre avec son terrain abrupte et ses kilomètres verticaux en guise de montée.

Au fil des éditions, les organisateurs ont su se démarquer et continuer à se réinventer pour rester dans la course afin « d’offrir un nouveau souffle à cet événement qui ne transigera pas sur ses valeurs profondes, son ancrage dans la région porté par des bénévoles engagés qui lui confèrent ce caractère si authentique largement salué par celles et ceux qui nous ont déjà fait l’honneur de venir le courir », explique Tiphaine Artur et Matthieu Girard, co-présidents de l’épreuve. Alors à moins de 90 jours du départ de la course, voici les épreuves pour lesquelles il est encore possible de s’inscrire et qui marqueront forcément les corps et les esprits des coureurs.

X-Alpine – 140km

L’organisation donne une nouvelle pulsion à la course, un ratio km-dénivelés équilibré et un nouveau parcours pour cette belle balade alpine. Départ à 22h de Verbier, première montée à la Pierre Avoi et descente sur Sembrancher. De là, le tracé déambule à travers quelques petits villages de montagne jusqu’à Champex puis se dirige vers la cabane Orny qui marque le point culminant de la course (2826m) dans une ambiance glaciaire.

La course se poursuit en passant par la Fouly, les Lacs Fenêtres, le mythique col du Gd St-Bernard, le col des Chevaux et le col de Mille. Le passage au majestueux site de Panossière vient combler la beauté de la course. Reste alors à gravir le fameux mur de 1200m avant de franchir la ligne d’arrivée de Verbier.

X-Traversée – 76km

Le col des Chevaux entre dans la course, une modification qui rend le parcours encore plus alpin ! Le départ est donné à la Fouly, après avoir emmené les coureurs aux sublimes Lacs Fenêtre, col du Grand St-Bernard, col des Chevaux puis le col de Mille, la course se poursuit par le somptueux site de Panossière. Vue sur le Grand Combin (4314m) et passage par la fameuse passerelle de Corbassière (190m de long) sont les points forts de l’X-Traversée. La montée du « mur » de 1200m vient corser le final de ce magnifique parcours.

Date : 9 juillet 2022

Distance : 76km

Dénivelé : 5300 D+

Catégorie de course : 100K

Départ : Fouly

Temps imparti : 27h

Running Stones : 3

Verbier marathon 4000 – 45km

Changement pour cette nouvelle édition, l’ascension du Rogneux (3084m) depuis le col de Mille fait désormais partie intégrante de la course. Le Verbier Marathon 4000 débute de Liddes en direction de la Cabane de Mille, et se poursuit par une montée de 600D+ jusqu’au sommet du Rogneux, avant de redescendre ensuite vers de ravissants petits lacs de montagne pour rejoindre la cabane Brunet. La course continue alors vers le site de Panossière, avec sa passerelle et ses glaciers. En fin de parcours, il faudra encore affronter « the wall », la montée Lourtier – La Chaux, réputée pour son dénivelé impertinent en fin de parcours, afin de pouvoir redescendre vers Verbier et passer, enfin, la ligne d’arrivée.

Date : 9 juillet 2022

Distance : 45km

Dénivelé : 4000 D+

Catégorie de course : 50K

Départ : Verbier

Temps imparti : 15h30

Running Stones : 2

Verbier X-Plore - 26km

Une course spécialement conçue pour découvrir le trail. Adaptée à tous, néo-traileurs ou passionnés, et sans difficulté technique, elle offre une scène généreuse et superbe de Verbier ! Le départ est donné au centre de la station, puis, après une première montée en direction de la Pierre Avoi, un site réputé pour un panorama de cartes postales, le tracé se poursuit sur un splendide sentier à flanc de coteau jusqu’aux Attelas, avant de rejoindre la cabane Mt-Fort et d’emprunter ensuite une partie du charmant bisse du Levron. La Verbier X-Plore se termine par la traversée de la célèbre station hôte pour offrir une ligne d’arrivée pleine d’émotions.

Date : dimanche 10 juillet 2022

Distance : 26km

Dénivelé : 1700 D+

Catégorie de course : 20K

Départ : Verbier

Temps imparti : 7h

Running Stones : 1