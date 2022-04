L'OPINIONE DI ALESSANDRO PAINI: Ferito dalle affermazione di Sofia Goggia

Ciao Sofia,

So che ti disturbo in un giorno dedicato al riposo e voglio dirti sin da subito che non sono qui per crocifiggerti, ma per chiederti qualche minuto di attenzione per poter condividere qualche informazione importante e che mi sta a cuore che tu legga.

Sai che sono un tuo enorme sostenitore e ti considero una delle persone più di ispirazione per me. Per questo motivo, leggere oggi le tue dichiarazioni sulle persone transgender e la battuta sulle persone omosessuali mi ha ferito.

Nonostante questo, però, cerco di capirne le origini e le motivazioni. Sono stato sciatore anche io, per 17 anni. So che mondo è, quello dello sci alpino italiano. È un mondo che è rimasto indietro, fatica ad aumentare il passo quando tutto attorno corre. Io stesso, una volta uscitone, ho faticato per mettermi alla pari con ciò che mi circondava.

Per questo motivo non voglio unirmi a coloro che ti attaccano senza possibilità di trarre il meglio da questa situazione. Vorrei che tu approfittassi di questo inciampo per uscirne migliore e con nuove conoscenze, più informata e più aperta. Sei una persona molto intelligente e lo dimostri da come scrivi, e dal tuo amore per la cultura. Per questi motivi ho fiducia che tu voglia migliorare non solo dal lato sportivo, ma anche dal lato umano, ogni qualvolta ti venga data la possibilità.

Quando avrai tempo, senza fretta, mi farebbe piacere che tu leggessi tre articoli, che ti elencherò tra qualche riga. Non sono lunghi, sono solo una piccola parte delle moltissime letture necessarie che vi sono a riguardo, ma rappresentano un’ottima base da cui partire per quantomeno farsi una prima idea di cosa realmente la scienza dice, e non quello che l’opinione pubblica considera „scienza“ o „biologia“.

I tre articoli sono i seguenti: 1. https://thevision.com/<wbr></wbr>attualita/atleti-trans-sport/ ; 2. https://www.univadis.it/<wbr></wbr>viewarticle/le-atlete-<wbr></wbr>transgender-hanno-davvero-dei-<wbr></wbr>vantaggi-un-intervista-con-<wbr></wbr>joanna-harper-748882 ; 3. https://www.gay.it/perche-la-<wbr></wbr>polemica-sulle-atlete-trans-<wbr></wbr>non-sta-in-piedi/amp .

È importante che tu li legga. Altrettanto importante è che tu, e in generale tutte le persone, faccia attenzione alle battute che si ritengono „leggere“ o „simpatiche“.

Spesso le persone non afflitte da discriminazioni basano il loro umorismo su quelle persone che vivono le loro vite da outsiders, da „diverse“. Certe persone lo fanno senza apparenti cattive intenzioni, altre lo fanno per perpetuare una relazione di superiorità nei loro confronti.

Io voglio crederti quando dici che non vi era cattiveria nella tua battuta su Kitzbühel e gli omosessuali, ma una scritta nero su bianco su un giornale nazionale può essere interpretata in tanti modi, e quelle parole portano facilmente a una diversa lettura. Come me, tra i tuoi sostenitori e amanti dello sport ci sono tante, tantissime persone facenti parte della comunità LGBTQ+, e ti assicuro che vedere una persona importante come te fare certe affermazioni ferisce, tanto.

Nello sport vi sono altrettante persone che hanno paura di essere loro stesse, perché sono affermazioni come queste che ci convincono a nasconderci sempre un po’ di più, invece che prendere coraggio e vivere la nostra vita a pieno. Atleti e atlete come te, che per noi rappresentano esempi da seguire, devono farci sentire che anche noi apparteniamo a questo mondo e che anche noi possiamo arrivare dove loro arrivano, perché è così.

Hai la possibilità di scegliere se contribuire a svoltare il mondo dello sci alpino e dello sport italiano in meglio, aiutandolo ad allinearsi con il mondo esterno, e ti assicuro che renderesti felici tantissime persone se cogliessi questa occasione. Io ho fiducia in te e so che farai la scelta giusta. Sei una campionessa, una vincente, e primeggiare è l’essenza della tua esistenza.

Hai l’occasione, qui, di primeggiare ancora: nessuno sciatore né sciatrici italiani di alto livello si sono ancora espressi pubblicamente in maniera inclusiva e contemporanea su tematiche così importanti, alimentando invece uno spirito di divisione e paura per coloro che sentono di dover continuare a nascondersi per avere una possibilità di successo nelle loro carriere.

Sii il cambiamento, sii quella scintilla che potrà far accendere una fiamma così ardente da scaldare i cuori di tutte quelle persone che ti amano e che amerebbero vedere il nostro sport più accogliente e moderno. Sii la nostra torcia, e noi saremo pronti a continuare a correre al tuo fianco in ogni tua sfida futura.

Spero tu sia arrivata a leggere fino a questo punto. Ti auguro una buona Pasqua e un buon recupero di energie, non vedo l’ora di rivederti in pista a farci sognare, tutti e tutte insieme.

Ale