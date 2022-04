Sci alpino: Sc Val d'Ayas trionfa nel Trofeo Pulverit a Champoluc

Sc Val d'Ayas trionfa nel Trofeo Pulverit a Champoluc. E' questo il verdetto venuto fuori sulla pista valdostana di Champoluc questa mattina per il Gigante Allievi

I neo campioni rossoneri sono Sofia Fabiano e Peter Corbellini; per la classifica per società, in palio il Trofeo Pulverit, vinto dal sodalizio organizzatore, lo Sc Val d’Ayas, che ha preceduto il Club de Ski e lo Sc Crammont MB.

In campo femminile, in risalita di una posizione, successo di Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’38”33; già argento in SuperG e bronzo in Slalom), che precede Carlotta Paletti (Sc Crammont MB; 1’38”42; bronzo in SuperG) e, dopo essere stata al comando a metà gara, bronzo a Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’39”52). Al quarto posto Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’40”08) e, quinta, Gaia Boano (Sc Crammont MB; 1’41”15).

Nel settore maschile, successo di Peter Corbellini (Club de Ski; 1’34”01; oro in Super G), già al comando a metà gara). Alle sue spalle, in risalita di una piazza, Lowe Nils Hultberg (Sc Val d’Ayas; 1’34”78; argento in SuperG – alle spalle di Corbellini – e oro in Slalom), mentre scivola di una posizione ed è bronzo Yannick Bassanini (Sc Courmayeur MB; 1’35”52). Al quarto posto Giulio Cervetto (Sc La Thuile Rutor; 1’38”10) e, in quinta posizione, Daniel Marcoz (Sc Crammont MB; 1’38”24).