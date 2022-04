Sci Alpino: SC Crammont si aggiudica la Coppa Comune di La Thuile (Foto)

In una splendida giornata di sole, molto calda, che ha costretto gli organizzatori, lo Sc La Thuile Rutor, a un gran lavoro in pista che garantire le condizioni simili per tutti, ha fatto da cornice alla finale regionale Cuccioli.

Sulla Chaz Dura di La Thuile si sono presentati in 219 – 103 Cuccioli 2 (anno 2010; 52 femminucce e 51 maschietti) e Cuccioli 1 (anno 2011; 56 + 60), che ha visto imporsi Alyssa Borroni, Pietro Seletto, Cloe Bal e Gregorio Menel. Nella classifica per società, in palio la Coppa Comune di La Thuile, trofeo che va a far bella mostra di sé nella bacheca dello Sc Crammont MB, che ha preceduto il Club de Ski e lo Sc Courmayeur MB.

Cuccioli 1. Ancora Crammont MB in cima al podio, grazie a Cloe Bal (37”33), che ha preceduto Alicia Saltarelli (Club de Ski; 37”79) e Rebecca Borri (Sc Chamolé; 37”95). Al quarto posto Zoe Mosca Barberis (Sc Courmayeur MB; 38”10) e, quinta, Emma Bottani (Sc Chamolé, 38”14). Nei maschietti, a imporsi è stato Gregorio Menel (Sc La Thuile Rutor; 37”73), davanti a Mattia Capellazzi (Sc Crammont MB; 37”85) e a Filippo Rosset (Sc Chamolé; 38”43). In quarta posizione Daniele Presbitero Bracco (Sc Mont Glacier; 38”51) e, in quinta, Tupac Bustos (Sc Crammont MB; 38”62).

Cuccioli 2. Vittoria di Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 34”23), davanti alla coppia del Club de Ski Valtournenche: Maya Moras (36”68) e Arianna Maderni (37”20). Al quarto posto Nicole Serafini (Sc Crammont MB; 37”57) e quinta Blanche Quinson (Sc Crammont MB; 37”62). In campo maschile, successo di Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 36”66), seguito da Umberto Chiapello (Sc Crammont MB; 36”98) e da Alexander Marangon (Sc Courmayeur MB; 37”12). In quarta posizione Umberto Chiozza (Club de Ski; 37”22) e in quinta Matteo Marino (Sc Crammont MB; 37”70”).