Sci Alpino: Sc Aosta trionfa nel Memorial Edoardo Camardella a La Thuile

L'Sc Aosta trionfa nel Memorial Edoardo Camardella a La Thuile, competizione dedicata allo sci alpino, con la compagine di Aosta che ha preceduto sulla classifica finale il Club de Ski e l'Sc Crammont MB.

Nella competizione in rosa, a imporsi è Sophe Fragno (Sc Chamolé; 44”78), che precede Sara Parini (Sc Aosta; 45”26) e Claudia Renoldi (Sc Torgnon; 45”40; già oro in SuperG). Al quarto posto Virginia Gaglianone (Sc Crammont MB; 45”49) e, quinta, Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski Valtournenche; 45”52; bronzo in Slalom).

In campo maschile, doppietta dello Sc Aosta, grazie a Stefano Andreis (44”47; argento in Slalom agli Italiani) e a Mattia Contino (44”74; argento in SuperG e bronzo in Slalom ai regionali), con terzo Arturo Livio D’Ippolito (Club de Ski; bronzo in SuperG). Ai piedi del podio la coppia dello Sc Crammont MB: Edoardo Rossi (45”01) e Laurent Grivel (45”55).

Il circuito regionale Gros Cidac chiude i battenti, domani, dalle 9, sulla Ostafa 2 di Champoluc, con il Gigante Allievi, recupero dei Campionati regionali di categoria.