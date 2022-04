Sci: Seiser Alm al comando del Criterium Italiano a squadre

Children dello sci club Seiser Alm sono al comando del Criterium Italiano a squadre - Memorial Fosson che si è aperto questa mattina sulle nevi di Pila. Al termine del gigante Allievi e della doppia gara di slalom Ragazzi, gli altoatesini sono davanti a tutti con 4674 punti. Seconda posizione per i trentini dello Sporting Campiglio (4161 punti) con terza piazza provvisoria per i valdostani del Crammont (4043 punti).

Nello slalom Ragazzi - gara-1, migliori prestazioni per Anna Trocker (Seiser Alm) e Michele Vivalda (Equipe Limone), in gara-2 l’altoatesina si è ripetuta, con prova maschile andata invece a Giulio Paolo Cazzaniga (Valchisone).

Nel gigante Allievi - una manche valida per il Criterium - hanno primeggiato Ludovica Righi (Edelweiss) e Lowe Nils Hultberg (Val d’Ayas), che si sono poi confermati anche al termine della seconda manche, classifica però valida solo per il circuito Future Club e non per il Challenge a squadre.