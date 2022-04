MOUNTAIN BIKE: Il valdostano Andreas Vittone debutta nella Coppa del Mondo

Ottimo esordio nella Coppa del mondo di mountain bike, specialità cross country, per Andreas Vittone, a Petropolis, in Brasile. Il valdostano del team Ktm-Protek-Elettrosystem ha chiuso, sabato, la prova Under 23 al quinto posto.

La vittoria è andata al cileno Martin Vidaurre Kossmann (1 ora 3'32"), con un vantaggio di 36" sullo svizzero Janis Baumann (1 ora 04'08"); terzo l'ucraino Oleksandr Hydyma (1 ora 04'39") che ha la meglio in volata sullo statunitense Riley Amos e su Vittone, entrambi accreditati del tempo di 1 ora 04'40". Vittone, partito in prima fila, ha avuto un salto di catena perdendo il gruppetto di testa, ma riuscendo a rifarsi sotto per il podio, sfumato poi in volata.



Buona prova, tra le Élite, di Martina Berta. Nella prova dello short track, vinta dalla francese Pauline Ferrand Prevot (19'55"), davanti all'austriaca Laura Stigger (19'56") e alla britannica Evie Richards (19'56"), la valdostana del team Santa Cruz ha chiuso settima in 20'14". Nella prova di cross country, domenica, che ha visto il primo successo dell'australiana Rebecca McConnell in un'ora 29'41", Berta ha chiuso 12esima in un'ora 35'25", migliore delle italiane.