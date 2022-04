CICLISMO: 'Xc Piemonte Cup', gli atleti valdostani sfiorano il podio

La seconda prova della 'Xc Piemonte Cup', disputata a Massarano, ha visto ai nastri di partenza un nutrito numero di giovani ciclisti valdostani. Impresa sfiorata per Annie Vevey e Alessandro Saravalle che hanno sfiorato il posio nelle rispettive categorie.

Alessandro Saravalle (Silmax Racing, cat. Open) è giunto quarto con il cronometro fermo sul tempo di 1h:23':42". Nella categoria Esordienti quarta piazza per Annie Vevey (23'.29").

Negli altri risultati degli atleti valdostani spicca nella categoria Esordienti primo anno per Stefano Pisano e Mathias Consoli (13° e 14° posto), entrambi atleti del Vc Courmayeur MB. Negli Esordienti secondo anno 13° per Lamberto Falchi e 29° per Gabriele Porcu, entrambi del Vc Courmayeur MB.