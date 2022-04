Memorial Fosson: A Pila si gareggia su quattro piste differenti

È stato ufficializzato il programma della dodicesima edizione del Memorial Fosson che si svolgerà dall’11 al 13 aprile a Pila. Gli oltre 600 concorrenti saranno impegnati su quattro differenti piste; una decisione presa per garantire a tutti ottime condizioni e per evitare gare troppo lunghe.

Il Criterium Italiano a squadre inizierà lunedì con il gigante delle Allieve sulla pista Leissé e quello maschile sulla Renato Rosa e con lo slalom Ragazzi tra La Nouva e l’adiacente Châtelaine. Martedì stesso identico programma, ma con le categorie che si invertiranno: Ragazzi impegnati in gigante e Allievi in slalom.

I migliori 30 concorrenti del gigante effettueranno anche la seconda manche, gli slalom invece saranno formati da gara-1 e gara-2. Partenza delle gare alle 8.30, apertura degli impianti di Pila alle 7.30.Programma ancora in via di definizione per mercoledì, che verrà confermato nelle prossime ore in base soprattutto alle previsioni meteo.

Al momento sono previsti due slalom tradizionali, con prima e seconda manche. Martedì pomeriggio, intorno alle 14.30, le premiazioni del Race Future Club by Fisi, mercoledì subito dopo la conclusione delle gare la premiazione finale del Challenge e la consegna delle medaglie ai primi tre sci club d’Italia. ­ ­