Snowboard: fine settimana di gare nazionali a Breuil Cervinia per le categorie Baby e Cuccioli

Nel prossimo fine settimana competizione importante di Snowboard in quel di Breuil Cervinia, con le gare nazionali riservate alle categorie Baby e Cuccioli.

Le gare sono state assegnate a Breuil Cervinia da pochi giorni, in quando l'indisponibilità di Livigno, sede designata per la competizione.

"Appena abbiamo saputo di questa rinuncia ci siamo proposti per l’organizzazione, la Cervino SPA ed il Comune di Valtournenche ci hanno da subito supportati con grande interesse e collaborazione", dichiarano dall'organizzazione dello WE Snowboard Cervinia ASD.

Si tratta di due gare separate ed entrambe avranno sede all'interno dello 'Snowpark Indiapark' gestito dalla WE Snowboard Cervinia ASD: sabato ci sarà lo Slopestyle, mentre per domenica è in programma lo Snowboardcross

Le iscrizioni chiuderanno oggi alle 14, e al momento ci sono circa 60 iscritti tra i club Valdostani e quelli del resto d’Italia.